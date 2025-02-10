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الجيزة: الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بشارع الأهرام- صور

03:29 م الإثنين 10 فبراير 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال صيانة وإصلاح الكسر المفاجئ الذي وقع بخط المياه أمام مستشفى التطبيقيين بشارع الأهرام، في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة والمتجه إلى المريوطية.

إعادة الشارع إلى حالته الطبيعية

كلف المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية، فرق العمل المختصة بإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية، من خلال رفع ناتج الحفر وشفط المياه المتراكمة، وذلك فور انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من عمليات الصيانة والإصلاح، لضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

إجراءات مرورية لتسهيل حركة السير

أكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتجنب حدوث أي تكدسات لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.

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إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه شارع الأهرام الجيزة
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