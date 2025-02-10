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حقيقة تعرض وزير التموين السابق لوعكة صحية ونقله للمستشفى

02:17 م الإثنين 10 فبراير 2025

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مقرب من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، إن ما انتشر خلال الساعات الأخيرة من أنباء حول تعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى. غير صحيح.

وأكدت صفحة الوزير، أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على أن الوزير يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بشكل طبيعي.

وطمأنت الصفحة، المواطنين، مؤكدة أن الدكتور علي المصيلحي سيكون قريبًا بين الأهل والأحباب، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق وعكة صحية
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