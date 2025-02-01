الصحة: استقبلنا عددًا من مصابي غزة.. ومتابعة لحظية لحالتهم بالمستشفيات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة لتقديم كافة أشكال الدعم في قطاع غزة، وواحد من أهم الدعم المقدم لهم هو الدعم الصحي، وتم استقبال اليوم عدد من المصابين الفلسطينيين وتوزيعهم على المستشفيات بالمحافظات بعد عرضهم على اللجنة الصحية.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحالات الصحية للمصابين الفلسطينيين التي تم استقبالهم اليوم يتم عرضهم على لجنة في محافظة شمال سيناء لإجراء عملية الفرز لتقييم الإصابات أولًا.

وأوضح أنه بناء على توجيه الرئيس السيسي فأن الدولة تتحرك لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتقديم الدعم الصحي، مؤكدًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع بشكل لحظي توافر كافة أشكال الدعم الصحي وهناك تنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الهلال الأحمر لتقديم الدعم للأشقاء في غزة.



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