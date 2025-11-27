"الوطنية للصحافة" تُطلق اسم سناء البيسي على جائزتها للتفوق الصحفي

اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الشهري مساء الخميس نتيجة مسابقة التفوق الصحفي في دورتها الأولى، وجرى إعلان أسماء الفائزين في أقسامها العشرة.

وقررت الهيئة، بالإجماع دمج مجلة حريتي الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة دار التحرير في صحيفة الجمهورية اليومية، كملحق أسبوعي يصدر كل أحد.

وعلى صعيد جوائز التفوق، وبعد مداولات، قرر المجلس إطلاق أسم الكاتبة الكبيرة (سناء البيسي) على هذه الدورة عرفانًا بدورها الصحفي واحتفاءً بتاريخها المهني، وكانت ولا تزال واحدة من جواهر تاج الصحافة القومية.

كما تم استحداث جائزة خاصة بتغطية افتتاح المتحف الكبير التي تألقت فيها الصحف القومية (يوميًا وأسبوعيًا وجرائد ومجلات) ما كان محل إشادة واحتفاظ.

واستقر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة، على تخصيص جائزة تليق بالحدث، وفازت بها صحف (الأهرام - الأخبار - الجمهورية - صحيفة الأهرام إبدو - الأهرام ويكلي)، قسمة بين الصحف المذكورة تثمينًا لجهد الصحافة القومية في تغطية الحدث الكبير.

مسابقة أفضل مطبوعة متطورة

- مجلة الأهرام الاقتصادي.

- مجلة الأهرام العربي.

- ⁠مجلة روزاليوسف.

مسابقة أفضل إخراج صحفي

- مجلة البيت (نصف الدنيا).

- مجلة الديمقراطية.

مسابقة أفضل عمود صحفي

- دكتور أسامة الغزالي حرب (الأهرام).

- الكاتب الصحفي جلال عارف (أخبار اليوم).

- أحمد عبد التواب (الأهرام).

مسابقة أفضل مقال

- الكاتب الصحفي حلمي النمنم (المصور).

- الدكتورة نيفين مسعد (الأهرام).

- الدكتور سمير مرقص (الأهرام).

- الكاتب الصحفي علي السيد (الأهرام).

- محمد هاني (روزاليوسف).

مسابقة أفضل (كاريكاتير)

- هاني شمس (مجلة آخر ساعة).

- خضر حسن (مجلة صباح الخير).

مسابقة أفضل صورة صحفية

- إسماعيل جمعة (الأهرام).

مسابقة أفضل تحقيق صحفي

- معاناة مرضى السرطان - مي هارون (مجلة أكتوبر).

- توقفوا عن إطعام حيوانات الشوارع - هاجر صلاح (الأهرام).

- النصب على مواهب مصر - محمود شوقي (مجلة الأهرام الرياضي).

مسابقة أفضل تغطية صحفية

- مهمة في قعر البحر - علاء عبد الحسيب (الأهرام التعاوني).

- جريمة هزت الرأي العام في دلجا - مهاب موريس المناهري (الجمهورية).

جائزة العامل المثالي

- حظي بها صلاح أحمد الديب من مؤسسة روزاليوسف رئيس قسم (البلاماج) الأوفست لكفاءته ومهنيته وإخلاصه ودماثة خلقه ومحبة زملائه.

جائزة الإداري المثالي

- حظي بها المحاسب محمود الديب من ماليات مؤسسة أخبار اليوم، مشهود له بالكفاءة والأمانة وحسن الخلق.

