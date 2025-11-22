كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي لإحياء البتلو، يعد من المشروعات القومية التي أسهمت في زيادة الناتج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان الطازجة؛ حيث من المتوقع زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء بنهاية هذا العام، إلى نحو 600 ألف طن مقابل 555 ألف طن العام الماضي، وزيادة الإنتاج المحلي من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن مقابل فقط 6,5 مليون طن عام 2024.

وتجاوز إجمالي ما تم تمويله وإقراضه ضمن المشروع، بشقَّيه المحلى والمستورد من العجول والعجلات، وفقًا للإحصائيات الأخيرة، الخاصة بالمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، نحو 10 مليارات و53 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 45,100 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، لتربية وتسمين نحو 522,500 رأس ماشية.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية هذا المشروع، والذي أحدث تأثيرًا ملموسًا على مستوى المنتج والمستهلك وعلى الاقتصاد القومي، مع زيادة الناتج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال تربية وتسمين العجول البتلو، لافتًا إلى أن المشروع أتاح أيضًا المزيد من فرص العمل للشباب، وصغار المربين وفي الريف، والمرأة المعيلة.

وأضاف نائب وزير الزراعة أن المشروع قد أسهم أيضًا في زيادة دخل ودعم صغار المزارعين وتوفير المزيد من فرص العمل؛ حيث يوفر قروضًا ميسرة بفائدة بسيطة متناقصة؛ مما يساعد صغار المربين على التوسع في تربية رؤوس الماشية سواء لإنتاج اللحوم الحمراء أو لإنتاج الألبان، وزيادة العائد الاقتصادي من مشروعاتهم مع توفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الصياد أن المشروع بشقيه المحلي والمستورد، يستهدف توفير التمويل اللازم لشراء رؤوس الماشية أو تمويل احتياجات التغذية، كما أنه لا يضطلع بمهمة تدبير وشراء الماشية للمربين مباشرةً، إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق المستفيد.

وتابع الصياد بأن المشروع يضمن للمربين المتابعة الميدانية والإشراف البيطري المستمر على رؤوس الماشية لضمان صحتها، بالإضافة إلى تقديم كل سبل الدعم الفني والإرشادي؛ لتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من المشروع ورفع كفاءة عمليات الرعاية والتغذية والتربية.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بشأن آلية الاستفادة من المشروع القومي للبتلو، أنه على الراغبين من الشباب أو صغار المربين التوجه إلى أقرب إدارة زراعية، أو فرع للبنك الزراعي، أو البنك الأهلي، للتقدم بطلب، حيث يتم على الفور إجراء معاينة ثلاثية على الحظيرة، مشيرًا إلى أنه تُجرى هذه المعاينة بواسطة ممثلين من مديريتي الزراعة والطب البيطري والبنك الممول، للتأكد من توافر مكان مناسب للتربية والإيواء.

وأضاف سليمان أنه فور توريد رؤوس الماشية إلى حظيرة المستفيد من قبل المورد، يتم التأمين عليها بنسبة مخفضة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن المشروع يضمن تكثيف المتابعات الميدانية من قِبل مديريات الزراعة والطب البيطري لدراسة أية مشكلة قد تواجه المستفيد على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها؛ لضمان نجاح المشروع واستدامته

