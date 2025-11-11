توافد الناخبين على لجان بالجيزة في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025

كتب - أحمد عادل:

شهدت لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، توافدًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وحرص المواطنون على التواجد أمام اللجنة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم جيد من قبل قوات الشرطة لتيسير دخول الناخبين والحفاظ على الانضباط داخل وخارج مقر اللجنة.

وتجري المرحلة الأولى في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الأربعاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز عقب غلق اللجان مباشرة.