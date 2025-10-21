وزير السياحة يلتقي الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

التقى، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، شيخة النويس، الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال السياحة وبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة.



حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة.



واستهل الوزير اللقاء بتقديم التهنئة لشيخة النويس على انتخابها لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلفًا للأمين العام الحالي زوراب بولوليكاشفيلي، مؤكدًا على الدعم المصري الكامل لها خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة والمُقرر عقده بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر2025.



من جانبها، قدمت شيخة النويس، التهنئة للوزير على فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة لدورته الممتدة من عام 2025 وحتى 2029، وذلك عقب أن تعتمد الجمعية العامة في دورتها القادمة بالرياض توصية الاجتماع الـ51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط الذي عُقد بدولة قطر في فبراير الماضي، بتسمية كل من مصر والإمارات لتمثيل الإقليم بالمجلس للفترة 2025 – 2029.



كما تطرق الاجتماع للحديث عن مبادرة "أفضل الممارسات للقرى" والخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتم بحث فرص التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة لدعم وتنمية السياحة الريفية.



وخلال اللقاء، استعرض الوزير، استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية والتي ترتكز على إبراز التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية الذي يزخر به المقصد السياحي المصري، والذي يؤهل مصر لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات التي لا مثيل لها في العالم تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهي".



وأشار إلى أن الوزارة تقوم في إطار هذه الاستراتيجية بالعمل على تطوير المنتجات السياحية المختلفة، مثل مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومدينة سانت كاترين، بجانب الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية وفي مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة.



كما استعرض الوزير، الأداء الإيجابي الذي شهده قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024 وبداية عام 2025.



جدير بالذكر أن شريف فتحي، يقوم حاليًا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي 2025 المُنعقد خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري وينظمه معهد منتدى السياحة العالمي.



