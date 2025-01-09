"الوحدة 93".. رواية بوليسية مفعمة بالمشاعر الشخصية

(مصراوي):

صدر حديثًا عن دار سما للنشر والتوزيع رواية "الوحدة 93" للكاتب الصحفي والروائي أحمد عاشور، وسوف تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ 56 خلال الفترة من 23 من شهر يناير وحتى 5 فبراير المقبل.

تدور الرواية حول عملية معقدة لوحدة تحقيق خاصة تواجه تحديات حول القضايا المعقدة، حيث تتشابك الأحداث في إطار يختلط فيه العمل البوليسي بالمشاعر الشخصية، وقد بنيت الحبكة على أسس بحث دقيق.

تسلط الرواية الضوء على أهمية التضحية والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الكبرى، مع لمسة من التحديات النفسية التي تواجه شخصيات الرواية في عالم مليء بالأسرار والمخاطر.

وعلى ظهر الغلاف، نقرأ: "بالرغم من أنها رواية تندرج تحت الرواية البوليسية، لكن المؤلف يتتبع فيها نفوس الشخوص ودوافعهم وتحولاتهم، عبر فريق ذكي ولماح ويستخدم أدوات غاية في البراعة".

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