رئيس "التميز العلمي": البحوث العلمية أساس النقلة النوعية في مصر مؤخرًا

كتب- محمد سامي:

استقبل مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، وفدَ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ للاطلاع على الإمكانات البحثية والتكنولوجية للمركز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ بتفعيل دور مركز التميز العلمي والتكنولوجي في البحوث والتطوير؛ خصوصًا في مجالات الري الذكي ومعالجة المياه .

وقال الدكتور مهندس عماد عسكر، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، إن المركز لديه أحدث الإمكانات التكنولوجية والمهارات الفنية التي تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي؛ حيث يعمل المركز على توفير الخدمات البحثية التي تسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث (الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة والمعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر والمفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات.. وغيرها من البحوث المختلفة).

وأكد عسكر أن البحث العلمي أداة رئيسية للتطور وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أنه تم دمج منظومتَي (الري الذكي ومعالجة المياه)، لتوفير استهلاك المياه؛ مما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الذكية للمياه التي نفذها المركز تمت بفريق عمل من مهندسي واستشاري المركز، وبنسبة تصنيع محلي تفوق 70% بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

وثمَّنَ وفد جهاز مستقبل مصر الجهود المبذولة من قِبل شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة؛ للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبدى الوفد استعداده للتعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تصميم وتصنيع قطع غيار الآلات الزراعية كبديل عن الاستيراد؛ مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعميق التصنيع المحلي، حيث يعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية، شمال وجنوب مصر.