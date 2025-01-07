رئيس البنك الأهلي: أسعار الفائدة على الشهادات ستبقى كما هي دون تغيير

كتبت - داليا الظنيني:

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن شهادات الادخار لمدة عام ذات العائد الشهري والسنوي، والتي تصل إلى 27% و23.5%، حققت حصيلة بلغت 888 مليار جنيه.

وقال الإتربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن انخفاض مستوى التضخم من 30% إلى 25% سيدفع أسعار الفائدة للانخفاض بشكل كبير.

وأوضح أنه مع اليوم الأول لاستحقاق الشهادات بعد مرور عام، تم تجديدها بالكامل لدى البنك الأهلي.

وأضاف أنه بالنسبة للشهادات التي قام المواطنون بإيداعها في البنك بتاريخ 4 يناير 2024، تم صرف استحقاق أول جزء منها يوم الأحد الماضي، على أن يتوالى صرف باقي الشهادات خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن الشهادات ذات العائد 23% تُصرف شهريًا، بينما تُصرف شهادات العائد 23.5% دفعات كل ثلاثة أشهر، أما الشهادات التي تصل فائدتها إلى 27% فتُصرف بنهاية المدة، أي بعد مرور عام، مؤكدًا أن أسعار الفائدة ستبقى كما هي دون تغيير.

وأكد الإتربي أن دور البنوك ليس خفض الدين الخارجي، إذ إن هذا الدور يعود إلى الدولة ويكون عن طريق الحكومة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة خفض الديون بالدولار والجنيه، حيث انخفض الدين بالدولار من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن ينخفض أكثر خلال المرحلة القادمة.

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