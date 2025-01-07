منير فخري عبد النور: خطة كبيرة لإعادة رسم الشكل السياسي للمنطقة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف منير فخري عبد النور، وزير السياحة، والتجارة والصناعة الأسبق، أن جبهة الإنقاذ الوطني كانت تقوم بتنظيم مظاهرات أسبوعية ضد الرئيس السابق محمد مرسي من أجل رحيله.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة صدى البلد، أن السفيرة الأمريكية السابقة باترسون، راهنت على فشل المظاهرات ضد مرسي في 30 يونيو، معقبًا: "لما سألتني عن اللي بيحصل في المظاهرات وقلت لها هدف المصريين، ردت عليّ وقالت لي: أنت بتحلم".

وتابع عبد النور: نحن الآن في أمسّ الحاجة إلى توحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، من أجل مواجهة ما يحدث من صراعات وأحداث في المنطقة العربية.

وأردف الوزير الأسبق: من الواضح أن هناك خطة كبيرة لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة، ومن الواضح أيضًا أن قوى الإسلام السياسي قد سيطرت على سوريا.

واختتم عبد النور قائلًا: الأراضي السورية أصبحت مستباحة، حيث دخلت كل من القوات الإسرائيلية والأتراك للاستيلاء على عدة مناطق من البلاد بالقوة، معقبًا: «شيء مؤلم ومقلق جدًا».