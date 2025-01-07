القابضة للمياه تدعو المواطنين لتحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد، وأعلنت عن البدء في تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع، متضمنة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء، حيث سيتم إضافة موعد الإجازات والأعياد الرسمية لعام 2025، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة دون انقطاع حال انتهاء الرصيد خلال تلك الفترات.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع، تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بمراكز خدمة العملاء والأفرع، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن بمراكز خدمة العملاء أو الفروع مع ضرورة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء .

وجدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن).

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وصفحة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى www.facebook.com/HCWWeg، ويتم تلقي استفسارات وشكاوى العملاء من خلال الخط الساخن 125 لخدمة المياه على مدار 24 ساعة.

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