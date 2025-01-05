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القومي للاتصالات: توطين صناعة المحمول الهدف الأسمى لإطلاق المنظومة الجديدة

10:17 م الأحد 05 يناير 2025

صناعة الهواتف

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كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات، أنه لم يتم فرض ضريبة جديدة، مشيرًا إلى أن كل ما تم هو تقنين لمنع تهريب المحمول للداخل.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن المنظومة الجديدة الخاصة بالضرائب والجمارك الخاصة بالهواتف المحمولة ليس بجديد وموجودة في القوانين من فترات سابقة ونتكلم على متحصلات موجودة بالقانون.

وتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات، أنه يجب على الدولة تحصيل رسومها والأهم هو توطين صناعة المحمول وهذا الهدف الاسمى ونتلقى يوميا استفسارات.

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توطين صناعة المحمول صناعة الهواتف القومي للاتصالات
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