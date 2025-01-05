حدث في 8ساعات| توقعات أسعار العقارات في 2025.. والصحة تحذر من حقنة البرد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما نفى مصدر مصري مسؤول، صحة ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية تزعم قيام مصر بالاستعداد للتدخل العسكري في اليمن.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

موانئ وقطار سريع.. الرئيس السيسي يتابع مشروعات النقل والصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وبحسب بيان، صرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.

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مصدر مسؤول ينفي مزاعم إسرائيلية حول استعداد مصر للتدخل العسكري في اليمن

نفى مصدر مصري مسؤول، صحة ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية تزعم قيام مصر بالاستعداد للتدخل العسكري في اليمن.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

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أتحدث وتاريخي ورائي.. مجدي الجلاد: الحرية هي العمود الفقري للحفاظ على الأمن القومي المصري

أجرى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، حوارا صحفيا مطولا مع الكاتب عصام الشريف رئيس تحرير موقع "الحرية"، تناول خلاله العديد من القضايا الساخنة التي تشغل الساحة الإعلامية والسياسية في مصر.

وخلال اللقاء، تحدث "الجلاد"، حول مستقبل الإعلام المصري، ودور الصحافة في تشكيل الرأي العام في ظل الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي.

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توقعات أسعار العقارات في 2025.. مطور عقاري يكشف بالنسب

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إن أسعار العقارات خلال 2025 لا يمكن توقعها الآن، بسبب عدم ثبات أسعار مواد البناء أو سعر الفائدة وكذلك سعر صرف الدولار فالمتغيرات الاقتصادية تحدث بشكل سريع، لكن من المرجح أن ترتفع من 15% إلى 20% على الأقل.

وأضاف نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن أحد أهم طرق التحوط حاليًا هي الاعتماد على سرعة تنفيذ المشروعات وعدم فتح مراحل بيعية كبيرة، حيث يتم البدء في تنفيذ أي وحدات مباعة بشكل سريع لتجنب أي زيادة في تكلفة التنفيذ.

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يشتهر ببرودته القارسة.. تعرف على موعد شهر طوبة 2025

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر طوبة 1741 من التقويم القبطي، الذي يشتهر ببرودته القارسة وأهميته الزراعية في حياة المصريين.

يُعد طوبة واحدًا من الشهور البارزة في السنة القبطية، ويرتبط بتراث المصريين القدماء كموسم للزراعة والنماء.

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قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة

تضمن قانون العمل الجديد تعديلات على المادة 71، حيث نصت على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة في حال وجود عدة شروط محددة.

يأتي هذا التعديل بقانون العمل الجديد في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.

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الحج السياحي 2025.. مد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية حتى هذا الموعد

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تمديد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية حتى يوم الخميس المقبل الموافق 9 يناير 2025، وذلك لمنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقالت "الغرفة"، وفق خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إنه في إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم الحج الحالي 1446هـ، وإلحاقًا للكتاب الدوري رقم 373 لسنة 2024 بتاريخ 29 ديسمبر 2024، الذي يتناول آليات إبرام التضامن بين الشركات السياحية المنفذة للحج، وحرصًا على مصالح الشركات السياحية، تهيب غرفة الشركات السياحية بجميع الشركات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات التضامن لضمان استكمال باقي الإجراءات المقررة لموسم الحج.

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حقنة البرد.. الصحة تحذر: تسبب أزمات حادة لأصحاب 5 أمراض مزمنة

حذرت وزارة الصحة والسكان من اللجوء إلى ما يعرف بـ"حقنة البرد" كعلاج لنزلات البرد، مؤكدة أن هذه "الخلطة السحرية" الشائعة ليست علاجًا فعالًا لنزلات البرد، بل قد تسبب مضاعفات خطيرة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أن حقنة البرد يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، خصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة مثل:

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