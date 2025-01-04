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عباس شراقي: 130 زلزالًا ضرب إثيوبيا في أسبوعين

10:24 م السبت 04 يناير 2025

الدكتور عباس شراقي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ما يحدث في إثيوبيا لم يكن يحدث أبًدا بخصوص أعداد الزلازل المضاعفة، مشددًا على أن هناك 130 زلزالًا ضرب إثيوبيا في أسبوعين وهذا العدد تشهده منذ 10 سنوات.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، رغم أنها منطقة زلازل إلا أن العدد الكبير جدًا ووتيرة الزلازل التي تضرب إثيوبيا ترتفع بشكل كبير ووصلت قوتها إلى 5.8 على مقياس ريختر.

وأشار، إلى أن هناك 59 بركان خامد في إثيوبيا ماعدا بركان واحد وهو نشط نشاط خفيف وأصبح مزار سياحي، مؤكدًا أن هذه البراكين تكون خامدة إلى أن يحدث شيء مثل الزلازل القوية التي تعمل على انشقاقات كبيرة، متابعًا: "حدوث الزلازل يتسبب في تشققات جديدة وتخرج الحمم البركانية مرة آخرى".

وأوضح أن وزن سد النهضة ببحيرته يخلق نظام زلزالي محلي في منطقة السد، وما يحدث الآن بعيد عن السد الإثيوبي بنحو 500 كيلو متر، إلا أن السد الإثيوبي أحد الأسباب في حدوث هذه الزلازل.

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