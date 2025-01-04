حدث في 8ساعات| الكهرباء تكشف عن وظائف خالية.. والحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إعلان عدد من شركات الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

وظائف خالية في 4 شركات كهرباء -تفاصيل وتخصصات

أعلنت عدد شركات الكهرباء المختلفة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة غدًا على على شمال البلاد، موضحة خريطة هذه الأمطار وشدتها حسب كل منطقة.

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نقيب المهندسين يوقِّع بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب

وقّع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب ويمثلها الدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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تطور في حالة "أمح الدولي" الصحية.. وتحديد موقفه النهائي غدًا

تصدر اسم "أمح الدولي"، أحد أبرز مشجعي النادي الأهلي، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء عن تدهور حالته الصحية، ورافق ذلك اتهام طبيب علاج طبيعي بالتسبب في تفاقم مشكلته الصحية.

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إصابة الناقد الأدبي الكبير محمد عبد المطلب بجلطة في المخ

أعلن الدكتور شوكت المصري، أستاذ مساعد النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، عن إصابة الناقد الأدبي الكبير، الدكتور محمد عبد المطلب بجلطة في المخ.

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البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بالعيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرفقتها وفد من قيادات الوزارة، وذلك للتهنئة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

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موعد إجازة عيد الميلاد 2025 للعاملين في القطاع الخاص

يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء شرطة ضياء الدين فتحي عبد الحميد محمد إلى طائفة الأقباط الأدفنتست - السبتيين، للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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زيادة إجازات الأمومة في تعديلات قانون العمل الجديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثامن عشر، الذي انعقد في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين.

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مصر ترسل 15 طنًا من المساعدات الإغاثية والأدوية إلى دمشق - صور وفيديو

وصلت اليوم السبت طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ 15 طنًا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.

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صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة.. تفاصيل منحة عيد الميلاد

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الجيزة، والذين يبلغ عددهم 31843 عاملًا بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

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الثقافة تطلق موقع "توت" لإصدارات الوزارة من كتب الأطفال

أعلنت وزارة الثقافة، عن الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد "توت"، الذي يُعنى بنشر إصدارات الوزارة من كتب الأطفال، مجلة "قطر الندى"، وأعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير

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