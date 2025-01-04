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البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بالعيد

04:31 م السبت 04 يناير 2025
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    البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بالعيد (2)
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    البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بالعيد (5)
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    البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بالعيد (6)
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    البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بالعيد (4)
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    البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بالعيد (3)
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كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرفقتها وفد من قيادات الوزارة، وذلك للتهنئة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وأعربت وزيرة التضامن، عن خالص أمنياتها الطيبة لقداسة البابا والمصريين المسيحيين، وبأن يأتي العام الجديد بكل الخير على جميع المصريين.

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البابا تواضروس الثاني وزيرة التضامن مايا مرسي المقر البابوي
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