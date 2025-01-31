عروض مسرحية وموسيقية متنوعة تبهر زوار معرض الكتاب

700 رحلة و270 ألف زائر في أسبوع.. إقبال جماهيري واسع على معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مسرح بلازا 1 في معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلاقة مميزة من خلال عرض مسرحي تطوعي لجمعية “عونا لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين”، حيث قدمت الفرقة عرضًا حمل رسالة إنسانية مؤثرة، عكست من خلاله قدرات فنية استثنائية لذوي الهمم.

وتنوعت المشاهد بين الدراما والكوميديا، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تأثر بالأداء العاطفي والرسائل الملهمة التي قدمها المشاركون.

حالة للعزف الجماعي

كما استضاف المسرح عرضًا موسيقيًا فريدًا لفرقة “حالة للعزف الجماعي”، التابعة لمؤسسة جنتي لذوي الهمم، حيث استطاع العازفون بأدائهم المتناغم نقل الجمهور إلى أجواء موسيقية مبهرة، امتزجت فيها الألحان بروح الإحساس الصادق.

أطفال المركز القومي لثقافة الطفل يتألقون في “بنكمل بعض”

وعلى مسرح بلازا 2، تألق الأطفال في عرض استعراضي بعنوان “بنكمل بعض”، قدمه أطفال المركز القومي لثقافة الطفل، حيث نجحوا في تقديم أداء يعكس مهاراتهم الفنية وإبداعهم.

فرقة النيل للآلات الشعبية تحيي التراث المصري على مسرح بلازا 2

كما شهد المسرح عرضًا مميزًا لفرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة القاهرة، تحت إشراف منال إبراهيم إبراهيم. وقدمت الفرقة لوحات موسيقية تفاعلية من التراث الفلكلوري المصري، أبهرت الجمهور وأحيت روح الأصالة في أجواء المعرض.

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