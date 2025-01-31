700 رحلة و270 ألف زائر في أسبوع.. إقبال جماهيري واسع على معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، منذ انطلاقه يوم الخميس الماضي، إقبالًا واسعًا من المؤسسات والهيئات والجامعات والمدارس من مختلف محافظات مصر حيث استقبل المعرض خلال الأسبوع الأول نحو 700 رحلة جماعية، ضمت قرابة 270 ألف زائر، مما يؤكد مكانته كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر والعالم العربي.

وتحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على توفير كافة التسهيلات والخدمات للزائرين، إلى جانب تذليل العقبات أمام الرحلات الجماعية لضمان تجربة سلسة ومثمرة داخل المعرض.

كما يقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات التي توفرها الهيئة المصرية العامة للكتاب على إصداراتها، بهدف تعزيز حب القراءة ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع.

ويستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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