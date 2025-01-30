رئيس "دينية الشيوخ": مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن ضمن رعاية مصر لأهل القرآن

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجه يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الشكر للقائمين على مسابقة بورسعيد الدولية الثامنة لحفظ القرأن الكريم والإبتهال الديني، مؤكدًا أنها تأتي ضمن الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة كتاب الله وحفظته ورعايتها لأهل القرآن الكريم.

وأكد "عامر"، في بيان له، أن يوم انطلاق المسابقة هو يوم عظيم وعيد، إذ يفتتح اللواء أ.ح محب حبشي خليل محافظ بورسعيد الدورة الثامنة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحت رعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية، إلى إنه حفل انطلاق المسابقة يتم وسَطَ جمع طيب، تجمعه أَوَاصِرُ شَتَّى، تجمعه آصِرَةُ التَّآخِي في الوطن، وآصِرَةُ الحبِّ والمودَّة، وآصرةُ المشترَكَاتِ الدينيةِ الثابتةِ في كلِّ دينٍ سَماوي، وآصره الحضارةِ التي لا اختلافَ تحتَها، ولا تفرُّقَ ولا تَشرذُّم إنها صفاتٌ تُقوّي دعائمَ الأخوةِ القويةِ التي تَزيدُها مِصريّتُنا قوةً فوقَ قوة، وفي مصرَ مِن هذه الأُخوةِ ما لا نرَى له مَثيلًا في غيرِهَا مِن البلدان.

وتابع:"أهنئُ جميع المتسابقين بالفوزِ، فكلُّهم فائزون بعنايتهم بالقرآنِ الكريم، فالعنايةُ بالقرآنِ الكريمِ فوزٌ أكبر، وأهنئُهم جميعًا بفوزٍ آخرَ، هو مشاركتُكُم في هذه المسابقةِ الكريمة".

وقال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف:"أهنئُ أبناءَ اللواءِ أركانِ حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، الذي قدَّمَ لنا المسئولَ في صورةِ أبٍ وطنيٍّ كبيرٍ، يُقوّي أواصرَ الوطنيةِ والدِّينِ في قلوبِ أبنائِه.، نسألُ اللهَ تعالى أنْ يَجزيَهُ خيرَ الجزاء، وأخيرًا أهنئُ مصرَنَا بأولادِها، وأهنئهم بمصريتِهم، وأسجل الشكر والتقدير والاحترام لهذا الرجل العظيم على ترسيخه عمليا لمبدأي المواطنة والمسئولية الجماعية.

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