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مصدر يكشف موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

03:37 م الخميس 30 يناير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إنه من المتوقع أن يعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل.

وذكر المصدر، أنه فور اعتماد المحافظ للنتيجة سيتم إعلانها للمواطنين من خلال قنواتها الرسمية على موقع محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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