نشرة التوك شو| أصداء أزمة تهجير الفلسطينيين.. وارتفاع مستوى سطح البحر يؤثر على ملايين الأشخاص

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

شن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، هجوما لاذعا على الموقف الأمريكي الإسرائيلي، من الحرب على قطاع غزة وموقفهما الموجه ضد مصر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك محافظات ستتأثر بصورة كبيرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الموقف المصري حاسم وقاطع فيما يخص دعم القضية الفلسطينية، قائلا: "مصر تلك الدولة العظيمة والشعب الأعظم هو الذي ينقذ وحده القضية الفلسطينية والرئيس السيسي أكد ذلك في تصريحات ساطعة وحاسمة وفاصلة اليوم لحماية القضية".

علق الإعلامي تامر أمين، على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، حول محادثة صوتية له مع تطبيق الذكاء الاصطناعي شات "ChatGPT".