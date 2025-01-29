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إبراهيم عيسى: تصريحات الرئيس السيسي عن تهجير أهل غزة ساطعة وحاسمة

10:28 م الأربعاء 29 يناير 2025

إبراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الموقف المصري حاسم وقاطع فيما يخص دعم القضية الفلسطينية، قائلا: "مصر تلك الدولة العظيمة والشعب الأعظم هو الذي ينقذ وحده القضية الفلسطينية والرئيس السيسي أكد ذلك في تصريحات ساطعة وحاسمة وفاصلة اليوم لحماية القضية".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسي أكد على ما فعلته مصر من يوم 7 اكتوبر وأنها قدمت كل ما هو شريف ومحترم وكل ما هو عادل وقوي ومنقذ للقضية الفلسطينية مصر فعلته وتفعله ومصممة، مؤكدا أن مصر تعتز بإرادة جبارة أن يكون هذا موقفها ورؤيتها وحركتها.

وتابع: "يجب أن نتوقف عند موقف مصر وتقدير موقف مصر في القضية الفلسطينية ويبدو أن البعض واقع تحت التشويه الإخواني والتأثير اليساري والمراهقة السياسية والمزايدة على مصر ودورها".

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