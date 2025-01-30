وزيرة البيئة: ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك محافظات ستتأثر بصورة كبيرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت "فؤاد"، خلال حوار معها في برنامج "معكم"، عبر فضائية "أون": أكثر من 20 مليون شخص معرضون للخطر في منطقة الدلتا بعدد من الدول، مؤكدة أنه لا بد من حدوث إجراءات لحماية ممتلكات الدولة والبشر.

وتابعت وزيرة البيئة، أن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، زادت بشكل كبير عن سنوات سابقة بسبب التغيرات المناخية.

وأضافت: عملنا على وضع دراسات لقطاع الزراعة واستخدام المياه وارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرة إلى أن تلك المحافظات في حاجة الى إجراءات لحماية السكان.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، بعد أن تحولت الشعاب المرجانية للون الأبيض في استراليا في الصيف الماضي.

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