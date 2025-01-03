بعد توجيهات وزير الأوقاف.. مدير مستشفى الدعاة يستقبل صاحب واقعة القطة الشهيرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل اللواء الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة، المعروف إعلاميًّا بـ«صاحب واقعة القطة الشهيرة»، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف، وذلك في خطوة إنسانية تؤكد قيم الرحمة والتكافل المجتمعي.

كان الوزير قد وجّه في خلال لقائه بالشاب محمود بتقديم كل أوجه الدعم الطبي، مؤكدًا أهمية رعاية النماذج الإنسانية المشرّفة، واستجاب مستشفى الدعاة سريعًا لتتحمل مسئولية علاجه بالكامل، بما يشمل الفحوصات اللازمة، والعمليات الجراحية، ومتابعة حالته الصحية حتى اكتمال الشفاء.

أشاد الوزير بموقف محمود النبيل الذي لاقى إشادة واسعة، مؤكدًا أن هذا السلوك يؤكد القيم النبيلة لأبناء الوطن، وأوضح أن الوزارة تلتزم بدعم النماذج الإيجابية التي تسهم في تعزيز الإنسانية والتراحم داخل المجتمع.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور ياسر حسن أن المستشفى سيوفر أفضل مستويات الرعاية الطبية لمحمود، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار دور المستشفى المجتمعي لدعم الحالات الإنسانية.

وأضاف: "نشعر بالفخر بالمشاركة في هذا العمل النبيل، وسنسعى لضمان عودته إلى حياته الطبيعية قريبًا".

جدير بالذكر أن الواقعة شهدت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استحسن روادها قيم الرحمة والإيثار في الشيخ محمود، وقيم التكامل والتراحم والتضامن من وزارة الأوقاف ومستشفى الدعاة نظرًا لما تؤكده تلك الواقعة ونتائجها من رسوخ معاني الإنسانية والمسئولية المجتمعية والرفق بالإنسان وبالحيوان وبالكون كله في مجتمعنا الكريم.

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