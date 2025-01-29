قصور الثقافة تقدم ورشًا توعوية وأثرية للأطفال في معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم أنشطتها المتميزة بركن الطفل، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي بين النشء.

وشهد اليوم سلسلة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة، بالتعاون بين الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإدارة الوعي الأثري بقيادة داليا الجوهري.

استُهلت الفعاليات بمحاضرة قدمتها ملك علاء حول “جامع أحمد بن طولون” و”مدينة القطائع”، تناولت فيها تاريخ القاهرة خلال تلك الفترة وأهمية بناء جامع جديد في العاصمة.

كما قدمت الدكتورة إيمان نوار ورشة لتعليم تقنيات الرسم والتلوين على الجلد الطبيعي، مستوحاة من الفن الشعبي، بينما تناولت سهام إسماعيل في ورشة توعوية موضوع “احمي كوكبك”، موضحة عبر مطوية أعدتها مخاطر التلوث المائي وأضرار البلاستيك على البيئة والكائنات الحية.

وفي الجانب الحرفي، قدمت منى عبد الوهاب ورشة لصنع أساور من الخرز الرمادي، بينما أبدعت شهد عيد في تصميم شارات تحمل عبارات تشجيعية للأطفال. كما قدمت رانيا شلتوت ورشة لصنع أساور من عيدان القطيفة، وقامت سارة علي بتعليم الأطفال كيفية صناعة أقنعة باستخدام أصابع اليد.

وقدمت سعاد المهدي ورشة لصنع الإكسسوارات من الخرز والمعدن، حيث تعلم الأطفال تصميم الأساور والقلائد بأساليب تراثية. واختُتمت الفعاليات بورشة قدمها عزت مصطفى حول فن النقش على النحاس، حيث تدرب الأطفال على كتابة الآيات القرآنية ولفظ الجلالة، إلى جانب تصميم أشكال زخرفية مستوحاة من الفن الإسلامي.

يُذكر أن هيئة قصور الثقافة تشارك في المعرض هذا العام بأكثر من 165 عنوانًا جديدًا، تتنوع موضوعاتها بين التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وأعلام الفكر، إلى جانب سلاسل متخصصة في السينما، الفلسفة، النقد الأدبي، المسرح، الموسيقى، وأدب الرحلات، بالإضافة إلى الأعمال الإبداعية في مجالات القصة والشعر والرواية، وكتب الأطفال، مع جناح خاص للكتب المخفضة.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 80 دولة و1300 دار نشر، مع وجود 6 آلاف عارض. وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الحالية، فيما تم اختيار الدكتور الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

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