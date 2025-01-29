رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان دار الإفتاء، الأربعاء، تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، وفق ما سبق، أن يومَ الخميس الموافق الثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الواحد والثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء، بهذه المناسبةِ الكريمةِ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له له دوام الصحة والعافية.

كما تقدمت دار الإفتاء، بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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