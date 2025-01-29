تنطلق اليوم.. ملحمة "نيران الأناضول" 3 أيام بالأوبرا وليلة بشرم الشيخ

كتب- محمد شاكر:

تنطلق عروض فرقة "نيران الأناضول" التركية، التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في الساعة الثامنة مساءً أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢٩، ٣٠، ٣١ يناير على المسرح الكبير، بالإضافة إلى حفل مساء الإثنين ٣ فبراير على المسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ.

تتضمن العروض ملحمة استعراضية تحمل اسم الفرقة "نيران الأناضول"، تجمع مشاهد وتابلوهات حركية تجسد جانبًا من تراث وفلكلور الأناضول بتصميم البير إكسوي وإخراج المدير الفني للفرقة مصطفى أردوغان، ومنها مراسم النار، أنهار النار، رقصات النار، شجرة الحياة، رقصات الحرب، جيش الظلام، أيام النور، نصر الظلام، شرقي، موزاييك، جيش الضوء، رامو.

يُذكر أن فرقة "نيران الأناضول" تأسست عام 1999 على يد مصطفى أردوغان تحت اسم "سلاطين الرقص"، بهدف تسليط الضوء على ثراء التراث الثقافي لمنطقة الأناضول. وتُعد أحد أبرز الفرق المتخصصة عالميًا، حيث طافت العديد من دول العالم محققة نجاحات استثنائية، منها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، الصين، الأردن، هولندا، وغيرها.

وقدمت الفرقة أكثر من 8500 عرض حي شهدها أكثر من 50 مليون شخص حول العالم، ونالت إعجاب النقاد والجمهور بفضل المهارات الفائقة والإبداع الفني لأعضائها.