نقيب الصحفيين: تصريحات ترامب عن التهجير تهدف لإشعال الحرب مجددًا

كتبت - داليا الظنيني:

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تفاصيل اجتماع أعضاء النقابات المهنية اليوم للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

وأوضح البلشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن النقابة ترفض بشدة هذه التصريحات، وأن الاجتماع كان يهدف إلى التوصل إلى خطة لتنظيم فعاليات تهدف للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف البلشي أن تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تؤكد الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس رغبة من ترامب في إشعال فتيل الصراع والحرب في المنطقة مرة أخرى.

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