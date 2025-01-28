الكاتب التركي علي أيتشيل في معرض الكتاب: القاهرة وأنقرة توأمان ثقافيان على ضفتي المتوسط

كتب- أحمد الجندي

تصوير- محمود بكار

استضافت القاعة الدولية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "الثقافة والحداثة والأدب على ضفتي البحر الأبيض المتوسط"، بمشاركة الكاتب التركي علي أيتشيل (Ali Aycil) وإدارة الإعلامية نهى توفيق. تناولت الندوة الروابط الثقافية والأدبية بين شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط، في إطار فعاليات الدورة الـ56 من المعرض.

افتتحت الإعلامية نهى توفيق الندوة بالتأكيد على الروابط العميقة بين شعوب المتوسط، قائلة: "رغم اختلاف الحدود، نحن شعوب تجمعنا حضارة واحدة، تاريخ مشترك، وملامح متشابهة. اليوم، ننطلق في رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط مع الكاتب علي أيتشيل لاستكشاف التقاطعات الثقافية والأدبية بين مصر وتركيا."

بدأ الكاتب التركي علي أيتشيل حديثه بالتعبير عن شكره لإدارة المعرض، معربًا عن سعادته بزيارة مصر لأول مرة. وقال: "رغم أنني زرت العديد من الدول، شعوري في مصر مختلف. هنا أشعر وكأنني في وطني الثاني. تركيا نشأت على حب مصر، والروابط بين البلدين تتجاوز التاريخ إلى الأدب والثقافة."

وتحدث "أيتشيل" عن التقارب الأدبي بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن حركة التحديث في البلدين منذ القرن الثامن عشر كانت موازية، وشهدت محاولات للتوفيق بين الحداثة والتقاليد. وأكد أن كلا الشعبين واجه تحديات الحداثة الأدبية، التي أحيانًا اصطدمت بالخوف من فقدان الهوية الثقافية.

وأشار الكاتب التركي إلى أن المصادر الأدبية في الماضي كانت متشابهة، مثل "ألف ليلة وليلة"، "كليلة ودمنة"، و*"طوق الحمامة"*. أما في الحاضر، فقد استشهد برموز أدبية بارزة مثل نجيب محفوظ من مصر وأورخان باموق من تركيا، اللذين جسدا في أعمالهما روح الشرق مع استلهام الحداثة الغربية، وحصلا على جائزة نوبل تقديرًا لإبداعهما.

الأدب في مواجهة العصر الرقمي

اختتم أيتشيل كلمته بالتحدث عن التحديات التي تواجه الأدب والفنون في العصر الرقمي، قائلاً: "العالم اليوم أصبح أكثر انغماسًا في الشبكات الرقمية على حساب الأدب. نحن بحاجة إلى التمسك بالفنون والآداب، ليس فقط لمواجهة هذه الفجوة، ولكن للحفاظ على الهوية الثقافية التي توحد شعوبنا."

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