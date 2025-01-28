معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش تاريخ الأدب البولندي وحركة الترجمة إلى العربية

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت القاعة الدولية ندوة لمناقشة كتاب “موجز تاريخ الأدب البولندي” للمؤلف يان تومكوفسي، بترجمة الدكتورة أجنيتكا بيوتر فسكا من سفارة بولندا، والدكتورة هالة صفوت كمال وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

حضر الندوة ميهاو هابروص، القائم بأعمال السفير البولندي بالقاهرة، وعدد من المهتمين بالأدب والترجمة

أعرب ميهاو هابروص عن سعادته بصدور هذا الكتاب الذي يقدم لمحة شاملة عن تاريخ الأدب البولندي، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون مع المركز القومي للترجمة لترجمة المزيد من الأعمال البولندية إلى اللغة العربية.

ومن جانبه، أوضحت أجنيتكا بيوتر فسكا، المترجمة البولندية المقيمة في مصر، أنها بدأت العمل على ترجمة الأدب البولندي إلى العربية منذ عام 2016، وأشارت إلى إطلاق مشروع نشر “مصر تتحدث عن نفسها” عام 2020، حيث تم ترجمة كتب مصرية إلى البولندية، بما في ذلك مذكرات هدى شعراوي التي حظيت برواج كبير في بولندا.

وأضافت "فسكا"أن حركة ترجمة الأدب البولندي إلى العربية بدأت منذ القرن التاسع عشر، وتم خلالها ترجمة أكثر من 70 عملاً.

كما أشادت بدور المترجم هناء عبد الفتاح متولي، الذي كان من رواد ترجمة الأدب البولندي إلى العربية، وبمساهمة دار الحصاد السورية في تعزيز نشر الأدب البولندي في العالم العربي.

وأكدت "فسكا" على أن التبادل الثقافي يعتمد على علاقات قوية بين الدول، بالإضافة إلى دعم مؤسسي وبرامج خاصة لتشجيع المترجمين والناشرين. ومنذ عام 2018، تم إصدار 22 ترجمة جديدة من البولندية إلى العربية، بدعم من معهد الكتاب في بولندا.

وأوضحت الدكتورة هالة كمال، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، أنها نشأت على تعلم اللغة البولندية بفضل والدتها، مما جعلها اللغة الثالثة التي تجيدها. وأضافت أن كتاب “موجز تاريخ الأدب البولندي” ليس مجرد ترجمة بل عمل موسوعي، حيث يتناول تاريخ الأدب البولندي في سياق ثقافي وسياسي ممتد من العصور الوسطى وحتى القرن العشرين.

وأضافت أن الترجمة تتجاوز عملية نقل النصوص، إذ إنها تمثل جسرًا بين الثقافات، مشيرة إلى أن الكتاب يعكس الخصائص الفريدة للثقافة البولندية ويقدم سردًا غنيًا للتطورات الأدبية على مر العصور.

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