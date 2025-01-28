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بالأسماء.. أنواع الأشجار المستهدف زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة - مستند

03:21 م الثلاثاء 28 يناير 2025

مبادرة 100 مليون شجرة

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كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وذلك على مستوى الـ 27 محافظة.

وحصل مصراوي على تفاصيل الأنواع الشجرية التي تضمنها دليل ملف التشجير ضمن مبادرة 100 مليون شجرة على مستوى كل محافظة.

ويتضمن ذلك معدلات الري في الأراضي الطينية والصحراوية، وكذلك درجات ملوحة التربة، وغيرها من العوامل البيئية والجوية الأخرى التي تستهدف الوصول إلى زراعة أفضل الأنواع في كل مكان حسب طبيعته وخصائصه.

ويمكن للشجرة المتوسطة أن تمتص نحو 1.7 كجم من ثاني أكسيد كربون، كما تنتج 120 لترًا من الأكسجين يوميًا.

ويلزم زراعة 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة الناتجة عن سيارة واحدة، كما أن فدان الأشجار يساعد في إزالة 2.6 طن من ثاني أكسيد الكربون من الجو سنويًا.

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