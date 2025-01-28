حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالمحافظات

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 على كافة مناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الثلاثاء 28- 1-2025 ليلا يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحتى شمال الصعيد.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

- الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21

- العريش الصغرى 10 والعظمى 21

- رفح الصغرى 09 والعظمى 19

- الطور الصغرى 14 والعظمى 21

- طابا الصغرى 08 والعظمى 19

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 19

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 19

- الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 20

- بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 21

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

- سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22

- قنا الصغرى 11 والعظمى 23

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 25

- الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 24