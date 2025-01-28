السيرة الذاتية للمهندس عمر نبيل الصاحي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• يشغل منصب مدير عام أمازون مصر (Amazon.eg) منذ 2017 حاملاً معه خبرة تمتد عقدين من الزمن في الإدارة وتطوير أعمال التجارة الإلكترونية، تركز عمل "الصاحي" على الدمج ما بين المعرفة والخبرات المحلية وخبرة أمازون العالمية، وذلك لتقديم قيمة عالية للعملاء في مصر.

الخبرات المهنية:

• حصل عمر الصاحي على ماجستير في الإدارة الهندسية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا.

• في بدايات مسيرته المهنية، أسس وأدار العديد من مشاريع التجارة الإلكترونية، بما في ذلك Odezy.com وDealwaty.com وقبل دخوله قطاع التجارة الإلكترونية، شارك في تأسيس شركة "إي جروب كورب"، (المختصة في خدمات التعهيد ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية)، كما شارك في تأسيس "أيس واتش مصر"، وهو الموزع الحصري لساعات "أيس واتش" في مصر.

• يشغل حاليا منصب عضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وعضو في المجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة لكلية التجارة لدعم التميز الأكاديمي للجامعة وجودتها ومكانتها.

• وعمل في تقديم خدمات استشارات تطوير الأعمال لدى "Silatech"، وهي منظمة غير حكومية تقدم خدمات دعم التمويل وتطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك من أجل خلق فرص وظيفية وريادة أعمال مستدامة للشباب العربي، كما يعمل كموجه في منظمة "إنديفوز مصر".

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