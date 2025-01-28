السيرة الذاتية للدكتور أحمد شلبي عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي والتي جاءت كالتالي:

* يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر منذ تأسيسها منتصف عام 2014، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال التخطيط وإدارة الأعمال وبحكم منصبه يشرف على أعمال الشركة بشكل يومي، بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات الكبرى التي تتولى الشركة تطويرها.

* يعمل استاذ الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، وهو أستاذ زائر بقسم تخطيط المدن في جامعة كورنيل بنيويورك سابقا.

* رئيس مجلس العقار المصري ورئيس مشارك للجنة التطوير العقاري بغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

الخبرات المهنية:

* حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1993، ثم درجة الماجستير عام 1998 ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في الهندسة عام 2003، من خلال برنامج مشترك بين جامعة القاهرة بمصر وجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

* عمل لمدة عام في منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، حيث لعب دورًا محوريًا خلال تلك الفترة في تطوير مدينة المستقبل، وهي إحدى أكبر المدن العمرانية متعددة الاستخدامات في منطقة القاهرة الجديدة.

* يتمتع بخبرة طويلة في مجال الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية والعقارية فبدأ مسيرته العملية منذ عام 1993 كمعيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ويتمتع الدكتور شلبي أيضًا بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الاستشارات الهندسية وتطوير وإدارة المشروعات العقارية الكبرى في مصر.

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