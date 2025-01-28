السيرة الذاتية للمهندس خالد عباس عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للمهندس خالد محمود أحمد عباس والتي جاءت كالتالي:

* رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

* عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتعمير وعضو مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.



الخبرات المهنية:

* في عام 2018 صدر قرار تعيينه نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية، كما كان لاعباً رئيسيا في وضع استراتيجية التنمية وفرص الاستثمار وبناء مناهج مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة في 2030.

* قامت مجلة فوربس مؤخرا باختياره ضمن قائمة أقوى 100 شخصية مؤثرة في مجال التطوير العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عامي 2023، و2024 وذلك تقديراً لدوره المحوري في قيادة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كما حصل على جائزة التفوق خلال الدورة الثامنة لجوائز بوابة أموال الغد عن عام 2023.

* يتبني التزاماً قوياً بتوفير جودة حياة لجميع المصريين من خلال تطوير مدينة ذكية وخضراء ومستدامة مما يخدم تحول الدولة للحضارة العالمية من خلال السياسات والممارسات والابتكارات، وتشمل مسؤولياته الأولويات العملية والإدارية الرئيسية المتعلقة بكفاءة الطاقة، والمرافق الذكية، والمباني الخضراء.

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف





خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي



