السيرة الذاتية للمهندس أشرف عرفه عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة والتي جاءت كالتالي:

* مساعد أول نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي للشؤون الفنية.

* العمل في مجموعة طلعت مصطفى على مدار 30 سنة في الاشراف على الدراسات الفنية والتخطيط والتصميم لكافة المشروعات التي قامت المجموعة بتطويرها كمشروعات عمرانية متكاملة الخدمات في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بمسطحات أراضي تتجاوز 100 مليون متر مربع.

* المجموعة تخدم حوالي 1.5 مليون ساكن في جميع المشروعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدن الرحاب و مدينتي بالقاهرة الجديدة وسيليا بالعاصمة الإدارية ومدينة نور بحدائق العاصمة وساوث ميد بجمهورية مصر العربية وبنان بالمملكة العربية السعودية.



الخبرات المهنية:

* العمل لمدة 8 سنوات في المكتب الاستشاري سبيس في العديد من المشروعات السكنية والسياحية.



* حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية وتخطيط المدن.

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