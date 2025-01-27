ننشر السيرة الذاتية لـ"هشام طلعت مصطفى" عضو لجنة تطوير السياحة المصرية

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، والمقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن هشام طلعت مصطفى إبراهيم عضو لجنة تطوير السياحة المصرية والتي جاءت كالتالي:-

* الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH).

* أحد أكبر وأبرز رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، ومصنف ضمن أهم 50 شخصية الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري.

الخبرات المهنية:

* أسهم مساهمات مؤثرة وفعالة في القطاع السياحي، ونجح في تقديم مفهوم جديد في سوق المشروعات الفندقية والضيافة بمصر. وكان له السبق في استقدام سلسلة فنادق "فور سيزونز"، التي تقدم خدماتها في جميع أنحاء العالم، إلى السوق المصري.

* تمتلك مجموعة طلعت مصطفى 4 فنادق، و3 فنادق تحت الإنشاء وذلك في مدن مختلفة، كما نجحت المجموعة في الاكتتاب من خلال شركة أيكون في شركة ليجاسي المالكة لـ 7 فنادق تاريخية، ليصل عدد الفنادق للمجموعة إلى 15 فندقا.

* تم اختياره في القائمة السنوية لمؤسسة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 للعام الثالث على التوالي. كما اختارته فوربس في قائمتها السنوية لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2023.

* قدم أفكارا ومفاهيمًا غير مسبوقة للسوق العقاري، فهو أول من ابتكر مفهوم المنتجعات في الساحل الشمالي، وأول من أقدم على اقتحام الصحراء وخلق عمران بها، وأول من اقام أكبر مدينة يقوم القطاع الخاص بتشغيلها.

* المطور العقاري الأوحد الذي يقوم بتطوير مدن مجتمعية متكاملة الخدمات.

* رائد في سوق تطوير المشروعات الفندقية.

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