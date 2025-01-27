رئيس "المحطات المائية" يكشف لـ"مصراوي" موعد تركيب المحولات الجديدة لخزان أسوان

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن السد العالي ينتج يوميًّا ما يزيد على ١٦٠٠ ميجاوات بكفاءة عالية، موضحًا أن جميع المحطات المائية تعمل بكامل قدرتها.

ونوه كمال، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، بأن محطة إسنا المائية تنتج يوميًّا 84 ميجا وات، ونجع حمادي 65 ميجاوات، وأسيوط 32 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه تم وصول عدد من المحولات لخزان أسوان ١ و٢، على أن يتم وصول باقي المحولات إلى محطة السد العالي خلال الفترات القليلة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أن تركيب المحولات الجديدة لخزان أسوان ١ و٢، سيتم خلال فبراير المقبل؛ خصوصًا أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التركيب الخاصة بعدد 2 محول مطلع الصيف المقبل، ليضيفا إلى الشبكة الكهربائية 50 ميجاوات من الطاقة المائية، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، بضرورة سرعة تنفيذ خطة تطوير السد العالي؛ لرفع كفاءته والاستفادة من هذه القدرات لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الوقود.

وشدد كمال على أن السد العالي يعمل بكفاءة عالية، موضحًا أن هناك 13 محولًا جديدًا من إجمالي 19 محولًا وصلت مصر من الخارج، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع قدرة وكفاءة السد العالي بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو، مشيرًا إلى أن الـ13 محولًا وصل منها إلى محطة السد العالي 7 محولات.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أنه من المقرر أن يتم وصول المحولات المتبقية من ميناء أسوان إلى السد خلال الأسبوع الحالي؛ استعدادًا لبدء أعمال التركيب في بداية الشهر المقبل.

ويضم السد العالي بمحافظة أسوان أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء في إفريقيا بإجمالي قدرات تبلغ 2100 ميجاوات، بواقع 12 توربينة بقدرة 175 ميجاوات لكل توربينة، كاشفًا أنه تم وضع خطة لرفع قدرة التوربينات من 175 ميجاوات إلى 200 ميجاوات، بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو، ليصل إجمالي قدرة السد في 2027 إلى 2400 ميجاوات.

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