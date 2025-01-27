هيئة الدواء تحذر من "تشغيلة" غير مطابقة لأحد أدوية "الإسهال".. هكذا تكتشفها

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا من تشغيلة "غير مطابقة للمواصفات" من أحد الأدوية المستخدمة في علاج الإسهال.

تفصيليًا، وجهت هيئة الدواء في منشور دوري حمل رقم "1 لسنة 2025"، بسحب التشغيلة رقم "23527" من دواء "Nit clean 500 mg tab"، من إنتاج شركة ويسترن.

وأرجعت الهيئة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

يستخدم هذا الدواء لعلاج الإسهال الناجم عن بعض أنواع العدوى الطفيلية.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشورات ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

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