دمج ذوي الإعاقة.. 10 عقود عمل جديدة للمكفوفين بالإسماعيلية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير 10 عقود عمل جديدة للمكفوفين من خريجي مدرسة النور للمكفوفين، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.

جهود مستمرة لتمكين ذوي الإعاقة

جاء هذا الإعلان بعد زيارة تفقدية أجرتها المديرية في وقت سابق، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى توفير فرص عمل ملائمة لذوي الهمم وضمان دمجهم في القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يُلزم المنشآت بتعيين 5% من العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقبل حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، المكفوفين المستفيدين من هذه الفرصة، حيث تم استكمال الأوراق اللازمة لتسليمهم عقود العمل.

وأكد "رداد" أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة ولائقة لهم، بما يضمن دمجهم بشكل فعال في سوق العمل وتحقيق الاستفادة الكاملة من قدراتهم.

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