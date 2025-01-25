الجيزة تحرر 2439 محضر تمويني وتضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت تكليفات محافظ الجيزة خلال اطلاعه على نتائج جهود مديرية التموين خلال الشهر، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي. حيث أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية عن ضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 2439 محضر تمويني.

تفاصيل المحاضر والمخالفات

توزعت المحاضر على مختلف المناطق والأحياء، حيث تم تحرير 1872 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والمستودعات، وتحرير 15 محضرًا لمستودعات البوتاجاز لعدم الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة والتصرف في الحصص التموينية.

كما تم تحرير 89 محضرًا ضد البدالين التموينيين ومشروعات جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية لعدم الالتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين، وتجمّع بطاقات صرف مدعمة، بالإضافة إلى 463 محضرًا ضد المحال والأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأسعار أعلى من المقررة.

وفي مجال التفتيش على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط 6 طن و925 كجم من الأرز البلدي والبسمتي والمكرونة والسكر والزيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى 3 طن من فول الصويا.

أما في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية، فقد تمكنت الحملات من ضبط 5 طن و440 كجم من الدقيق البلدي المدعم بمخبز سياحي، بالإضافة إلى دقيق فاخر وردة ناعمة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تضمنت 30 كجم تمور، 540 كجم ملح طعام، 190 كجم طحينة، 216 قطعة كيك منتهية الصلاحية، 150 كجم جبنة موتزاريلا، 412 كجم مصنعات لحوم ودواجن، 475 كجم عدس، 140 كجم توابل، و1144 علبة سجائر مجهولة المصدر.

ضبط مستودعات البوتاجاز والبطاقات التموينية

وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز، تم ضبط 16 أسطوانة بوتاجاز منزلي في مناطق الهرم والمنيرة و6 أكتوبر، بينما تم ضبط 389 بطاقة تموينية صرف مدعمة في مناطق الحوامدية والبدرشين والعياط.

وتواصل مديرية التموين في محافظة الجيزة جهودها لمكافحة كافة المخالفات التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية.

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