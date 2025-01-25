نشرة التوك شو| جدل تدريس مناهج كلية الطب بالعربية ومدبولي يثمن دور الأفكار الشبابية في "Gen Z"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"مش ناقصة افتكاسات".. عمرو أديب يعلق على تدريس مناهج كلية الطب باللغة العربية

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار جامعة الأزهر بتعريب مناهج العلوم والطب.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الطب اختراع أجنبي والتعامل فيه باللغات الأجنبية، طب الدكتور هيكتب الدوا إزاي؟"، متابعًا: "لا تخترعوا أرجوكم، البلد مش ناقصة افتكاسات، ينفع نجرب في الملوخية لكن التعليم لأ".

أستاذ موارد مائية: صادراتنا الزراعية ارتفعت من 2.5 لـ 5.2 مليار دولار

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر أصبحت تصدر منتجاتها إلى 160 دولة حول العالم، بفضل التطورات الزراعية والمشروعات الكبرى التي تمثل إضافات ملهمة لهذا القطاع.

وأضاف نادر نور الدين خلال حواره مع حمدي رزق في برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الرقم يمثل إنجازًا كبيرًا مقارنة بما تحقق في العقود الماضية، حيث تمكنت مصر من الوصول إلى أسواق دول لم تكن ضمن الوجهات التقليدية للصادرات، مثل اليابان والصين والعديد من دول أمريكا الجنوبية التي أظهرت تقديرًا كبيرًا لجودة المنتجات المصرية، خصوصًا الموالح.

الغرفة التجارية تُعلق على مشهد بيع الأدوية بأرصفة وكالة البلح

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، على أهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق ببيع الأدوية على صفحات السوشيال ميديا وعلى الأرصفة.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" عبر فضائية "النهار"، أوضح عوف أن الدواء يجب أن يُباع فقط في المنشآت الصيدلانية المرخصة، حيث تتوفر الرقابة والتفتيش لضمان جودة المنتجات.

مدبولي خلال "Gen Z": الابتكار وريادة الأعمال هما مفتاح تقدم الدول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقدم الدول يعتمد بشكل رئيسي على الأفكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الابتكارات غير التقليدية تمثل السبيل نحو التقدم.

خلال استضافته في برنامج "Gen Z" على قناة "dmc"، أشار إلى أن شركات عملاقة مثل جوجل وأمازون، التي تتجاوز قيمتها قيمة موازنات دول بعشرات المليارات من الدولارات، بدأت من فكرة بسيطة.

أفكار واعدة ومبتكرة تفوز بجائزة "GEN Z".. ومدبولي يثمن دور الشباب في بناء المستقبل

شهد برنامج "GEN Z" تحدي الجامعات لحظة فارقة بتتويج فريقين بمشاريع مبتكرة، حيث فاز كل من فريق "ري وول" وفريق "قطفة" بجائزة قدرها 3 ملايين جنيه.

وشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في فعاليات المسابقة من خلال تواجده بلجنة التحكيم، معربًا عن إعجابه بالأفكار المبتكرة التي قدمها الشباب المشارك.

الأرصاد تكشف عن تزايد فرص سقوط الأمطار في هذا الموعد

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد بداية الأسبوع المقبل فرصًا أكبر لتساقط الأمطار، مع نشاط في الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وحثت المواطنين على ارتداء الملابس الشتوية وتوخي الحذر عند القيادة خلال ساعات الصباح الباكر.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء في مصر تشهد استقرارًا نسبيًا اليوم، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

رئيس جامعة الأزهر: فن التشبيه في القرآن من أروع الصور في إيصال المعاني

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، على الدور البارز لفن التشبيه في القرآن الكريم في إيصال المعاني الدينية بطريقة سهلة ومؤثرة. وأوضح خلال برنامجه "بلاغة القرآن والسنة" أن هذا الفن البلاغي يمثل وسيلة فاعلة لتقريب المفاهيم المعقدة إلى أذهان الناس، وجعلها أكثر قابلية للفهم والتأثر.

وشدد الدكتور داود على أن التشبيه ليس مجرد زينة لغوية، بل هو أداة قوية لبناء الجسور بين العقل والقلب، وربط الإنسان بخالقه. وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى استخدم التشبيه في القرآن الكريم لبيان حقائق الدين، وتوضيح معانيه، وترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الناس.