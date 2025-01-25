أستاذ موارد مائية: صادراتنا الزراعية ارتفعت من 2.5 لـ 5.2 مليار دولار

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر أصبحت تصدر منتجاتها إلى 160 دولة حول العالم، بفضل التطورات الزراعية والمشروعات الكبرى التي تمثل إضافات ملهمة لهذا القطاع.

وأضاف نادر نور الدين خلال حواره مع حمدي رزق في برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الرقم يمثل إنجازًا كبيرًا مقارنة بما تحقق في العقود الماضية، حيث تمكنت مصر من الوصول إلى أسواق دول لم تكن ضمن الوجهات التقليدية للصادرات، مثل اليابان والصين والعديد من دول أمريكا الجنوبية التي أظهرت تقديرًا كبيرًا لجودة المنتجات المصرية، خصوصًا الموالح.

وأوضح نور الدين أن مصر تستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان، وهو رقم غير مسبوق يتجاوز إجمالي ما تم استصلاحه منذ عام 1952 وحتى الآن، والذي بلغ 2.5 مليون فدان فقط.

وأضاف نور الدين أن صادرات المنتجات الزراعية حققت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 2.5 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار في العام الماضي.

كما أشار إلى أن مشروعات تحسين جودة المياه، مثل مشروع بحر البقر لمعالجة المياه وتحسين كفاءتها، أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن تحسين جودة المياه المستخدمة وتقليل ملوحة الأراضي الزراعية، خاصة في مناطق شمال الدلتا التي كانت تعاني من تسرب مياه البحر.

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