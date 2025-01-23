السيسي ونظيره الصومالي يوقعان إعلانًا سياسيًا لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.

وقد عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماعات، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزيارة تأتي لتؤكد عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين والتي تعود إلى زمن بعيد.

وأضاف السيسي: كما تأتي زيارتكم، أخى الرئيس، في وقت شهدت فيه العلاقات بين مصر والصومال تطورًا كبيرًا حيث يعد لقاؤنا اليوم، رابع لقاء يجمعنا منذ يناير 2024، لتلبية المصالح المشتركة لدى شعبينا الشقيقين.

وأوضح أنه تباحث مع الرئيس حسن شيخ محمود، حول مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية بمنطقة القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود، للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية، المؤثرة على الأمن العالمي.

كما اتفق الرئيسان، على ما مثلته "قمة أسمرة"، بين مصر والصومال وإريتريا، التي عقدت في 10 أكتوبر 2024، من نقلة نوعية في العلاقات والتنسيق بين بلداننا حيث شهدت المباحثات، سبل تعزيز التنسيق في الموضوعات الإقليمية، في إطار الحرص على دعم الصومال الشقيق، كركيزة أساسية في استقرار منطقة القرن الإفريقي، والاتفاق على أهمية عقد قمة ثلاثية ثانية، لتعزيز هذه الشراكة.

وتناولت المباحثات اليوم، مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ناقش الرئيسان، التقدم المحرز في المجال الاقتصادي، بعد تسيير خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو، واتفقا على ضرورة الحفاظ على الزخم القائم، وتدعيم العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة، بإجراءات إضافية ومحددة، في مجالات الصحة، والتعاون القضائي، وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وفيما يخص المجال العسكري، اتفق الرئيسان، على مواصلة العمل المشترك، تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري، الموقع بين البلدين بالقاهرة في أغسطس 2024 بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وقال الرئيس السيسي: وفي هذا الإطار، ناقش الرئيسان، باستفاضة، مسألة مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال، واسمحوا لي أن أتحدث عن مشاركتنا في هذه البعثة، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولا تهدف إلى تهديد أي دولة، مشاركتنا إيجابية فعلى مدار أكثر من 30 عامًا ونحن نتألم لما يحدث في الصومال.. مشاركتنا تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال.

وتابع الرئيس: إننا هنا اليوم، لإطلاق عهد جديد من التعاون العميق، حيث وقعت وأخي الرئيس حسن شيخ محمود، إعلانًا سياسيًا مشتركًا، لترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية، وثقافية، واقتصادية أخرى، حيث يقضى الإعلان، بإجراء مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة، لمتابعة مجمل تطورات العلاقات بين بلدينا، واستشراف إجراءات تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وواصل السيسي: كما يسعدني أن أشهد اليوم مع أخي رئيس الصومال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية في مجال التدريب الدبلوماسي، فضلًا عن اتفاق تبادل الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من بلدينا، بما يعزز من آليات المشاورات والتنسيق السياسىي بين مصر والصومال.

وشدد الرئيس، على أن مصر ستظل دائمًا داعمة لإخوانها في الصومال، وسنعمل معًا لتحقيق المزيد من الإنجازات، فأمن واستقرار الصومال جزء لا يتجزأ من أمننا القومي.

اقرأ أيضًا:

بينهم ساويرس وطلعت مصطفى.. تشكيل 6 لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص

رسميا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

الصحة تحذر من إدمان المخدرات: تؤدي لتسمم الجهاز العصبي