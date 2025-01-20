والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بمدرسة التجمع: "بنتي فكرت في الانتحار" -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت والدة الطالبة راوية، المتهمة بالاعتداء على زميلتها في مدرسة التجمع، تفاصيل الواقعة، وقالت باكية: "احنا اتفضحنا إعلاميًا لدرجة أن بنتي فكرت في الانتحار".

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت أن النيابة لم تكن لتسلم بناتها إلا بعد التأكد من حقيقة ما حدث من خلال مشاهدة الفيديوهات التي وثقت الواقعة في المدرسة.

وأشارت إلى أنها لم تكن لتبرر ما قامت به ابنتها الكبرى، ولكنها أكدت أن رد فعل ابنتها جاء بعد أن تعرضت شقيقتها الصغرى للاعتداء من قبل الطالبة كارما تيسير، التي اعترضت طريقها وضربتها وشتمتها، مما أثار حفيظة الابنة الكبرى وجعلها تتدخل للدفاع عن شقيقتها.

وأضافت: "ابنتي الصغيرة تم سحبها من شعرها وكارما شتمتها، وسنظهر في الإعلام ونكشف الفيديوهات لنظهر الحقيقة كاملة".

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