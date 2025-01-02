بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أسباب قرار مجلس النقابة بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررًا عقدها غدًا الجمعة؛ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

يأتي ذلك في وقت أعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة، استقالتهم من المجلس؛ اعتراضًا على قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة.

وقال نقيب الأطباء، موجهًا حديثه للأعضاء في كلمة مصورة بثتها النقابة: "أشكركم على مشاركتهم الفعالة وخلق رأي عام متفهم تمامًا لمطالب الأطباء العادلة والمشروعة لقانون المسؤولية الطبية، بما يسمح ببيئة عمل آمنة للطبيب ويضمن حصول المريض على أفضل خدمة طبية".

وأضاف: "خلال الـ 3 أيام الماضية، حدث تحول جوهري في الموقف العام من مطالبنا العادلة وتم الاستجابة للعديد من المطالب وتم الاستجابة للكثير من مطالبنا في لجنة الصحة بمجلس النواب في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات منذ بداية مطالبتنا بقانون للمسؤولية الطبية، وأؤكد أن باقي المطالب لم يتم التوافق بشأنها بعد، والنقابة لن تدخر أي جهد ومستمرة في العمل وصولا لقانون منضبط وعادل للمسؤولية الطبية".

ومضى قائلًا: إزاء تغير الظروف التي دعتنا جميعًا للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة في 3 يناير، أعلن تأجيل انعقاد الجمعية لمدة شهر لإعطاء الفرصة لاستمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة وصدور مسودة القانون بشكل عادل ومنضبط".

وقدم نقيب الأطباء اعتذارًا لأعضاء النقابة من جميع المحافظات الذين كانوا يعتزمون الحضور غدًا، مضيفا: "اعتذر جدًا عن التأخير في إعلان التأجيل لأن التطورات سريعة ونحن في متابعة لحظية لكل التطورات".

واختتم حديثه بالقول: "أدعوكم للاستمرار في الالتفاف حول النقابة وأن تكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة الفاعلة مع نقابتكم في أي خطوات مستقبلية من شأنها ضمان الوصول لقانون عادل للمسؤولية الطبية، هذا القرار هو الأصوب لمصلحة أطباء مصر".

وبحسب مصدر داخل النقابة، شهد مجلس نقابة الأطباء خلافًا حادًا بشأن حسم قرار الاستمرار في عقد الجمعية العمومية الطارئة.

وعلى وقع قرار التأجيل، قرر الدكتور إبراهيم الزيات وأحمد السيد عضوا المجلس تقديم استقالتهما.

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