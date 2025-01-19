رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان ومساندة جهود الحكومة

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، بالدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف.

وخلال الاتصال الهاتفي، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتهنئة للدكتور نواف سلام، على نيله ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مُعربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه خلال هذا الظرف الدقيق الراهن.

وأكد رئيس الوزراء، دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان الشقيق، ومساندة جهود الحكومة اللبنانية في البناء والعمل من أجل تحقيق استقرار لبنان وضمان أمنه وازدهاره.

من جانبه، توجه رئيس الحكومة اللبنانية، المُكلف بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على هذه التهنئة وتلك المشاعر الطيبة، مؤكدًا أن لبنان تقدر دور مصر الإيجابي ومكانتها وثقلها في المنطقة.

كما أكد الدكتور نواف سلام، أن حكومته ستكون حريصة على العمل إلى جانب الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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