"سلامة الغذاء": نتائج إيجابية للتقييم الأوروبي بشأن الفراولة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2025، عن الفترة من 11 إلى 17 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، وعلى رأسها تلقي الهيئة خطاب المفوضية الأوروبية الذي يفيد بإيجابية نتائج زيارة المراجعة التي قام بها وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الميكروبيولوجية على الفراولة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 إلى 26 نوفمبر 2024.

وجدير بالذكر عدم ورود أي توصيات إلى الجانب المصري، مما يؤكد القوة والثقة في النظام الرقابي المعمول به في مصر في هذا القطاع الحيوي.

وقد تمت الزيارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتي شملت الإدارة المركزية للحجر الزراعي (CAPQ)، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء (QCAP)، المعمل المركزي للمبيدات (CAPL)، وبالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبدعم وتنظيم من مشروع (TRADE).

أنشطة إدارات هيئة سلامة الغذاء المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 52 زيارة، وأصدرت الإدارة 2473 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1353 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 5450 رسالة بنحو 197 ألف طن لصالح 1518 شركة مصدرة، تنوعت بين 660 صنفًا من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الخضروات المشكلة المجمدة قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضروات المصدرة 63 صنفًا بنحو 46 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 58 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفًا بنحو 74 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 169 دولة مستوردة. واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1240 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ1015 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 620 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1815 رسالة بنحو 244 ألف طن لصالح 828 شركة مستوردة، تنوعت بين 222 صنفًا من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض، من 84 دولة. ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تليها روسيا وإندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 680 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الذي احتل المركز الثاني بـ312 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 216 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 53 منتجًا و10 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 437 منتجًا جديدًا، وأصدرت 22 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وزيارة واحدة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل منشأة واحدة لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وقد تم غلق 39 شكوى، وجارٍ فحص 6 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 397 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، الغردقة، ومدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 55 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، قنا، الأقصر، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، أسيوط، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر، وبور سعيد.

وتم تسجيل 782 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 646 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 464 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 24 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، والبحر الأحمر.

وتم تسجيل 67 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما تم استيفاء منشأتين لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 398 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 340 منشأة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، الشرقية، والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات: القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، وأسوان.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات: القاهرة، الدقهلية، الغربية، قنا، وأسيوط، فيما استوفت 7 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وذلك في محافظات: القاهرة، سوهاج، البحر الأحمر، وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 536 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

كما أجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 47 زيارة لمتابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 21 مأمورية رقابية في محافظات: الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، والغربية. وتم تسجيل 25 منشأة جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل عدد المنشآت المسجلة بالإدارة إلى 530 منشأة، تشمل تصنيع المواد الملامسة للغذاء مثل: البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق، الخزف، وغيرها.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة رقابية على مراكب وسفن الصيد، مصانع وموردي الأسماك، شركات التصدير، ووحدات التجهيز. وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين:

فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية:

نفذ 22 حملة تفتيشية موسعة على 175 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، وسمنود)، وأسفرت الحملات عن ضبط 400 كجم دواجن و650 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شملت الحملات المرور على 40 منشأة غذائية للتوعية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتم تسجيل 25 منشأة جديدة بناءً على التوجيهات.

بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على قرارات النيابة العامة، تم إعدام نصف طن من المخللات و300 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتنفيذ 10 قرارات للنيابة العامة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط وسحب عينات لكمية تقدر بـ 1.5 طن من المواد الغذائية (ألبان، مقرمشات، عطارة) المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شملت الأنشطة الإشراف على الأغذية بمستشفيات المحافظة وتفتيش الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط:

نفذ 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة، شملت 48 منشأة غذائية بمركزي الزرقا والسرو. وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة الخواص الطبيعية (مصنعات لحوم، تمور، أجبان، حلويات)، بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشكلة.

فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية:

نفذ 18 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية، شملت المرور على 132 منشأة غذائية بمراكز وقرى المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، بني عبيد، المنصورة، طلخا، دكرنس، أجا). وأسفرت الحملات عن إعدام 126 كجم من المواد الغذائية الفاسدة التي تظهر عليها تغيرات في الخواص الطبيعية (منتجات لحوم، ألبان، توابل) وغيرها من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

فرع سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج:

نفذ عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية، شملت المرور على منشآت غذائية بمراكز (أخميم، طما)، وأسفرت عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما تم تنفيذ 6 حملات تفتيشية على 24 منشأة غذائية في مراكز (سوهاج، البلينا، ساقلتة)، مع إعدام كميات إضافية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتنبيه على المنشآت غير المسجلة بسرعة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص.

فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان:

نفذ 5 حملات تفتيشية شملت المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية (جمبري، أجبان، وغيرها). كما تم توعية أصحاب المنشآت بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات اللازمة والتسجيل بالهيئة.

فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان:

نفذ 4 حملات تفتيشية شملت 40 منشأة غذائية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وأسفرت الحملات عن رصد نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم منح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

اقرأ أيضًا:

أمطار وصقيع وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون الضمان الاجتماعي.. هذه الفئات يصرف لها الدعم النقدي المشروط

"التعليم": اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات