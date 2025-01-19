نشرة التوك شو| تصريحات مهمة لوزير التموين بشأن الدعم.. والأرصاد تحذر من منخفض جوي

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لا تنخدعوا بالدفء.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وفرص سقوط أمطار بهذا الموعد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بالدفء الذي يشعرون به خلال ساعات النهار، مؤكدة أن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، أوضحت غانم أن درجات الحرارة العظمى خلال النهار تشهد ارتفاعًا طفيفًا عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الليل يصل إلى 11 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى وأقل من 10 درجات بالمدن الجديدة.

هل ستظل قيمة الدعم النقدي ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد؟.. وزير التموين يٌجيب

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة الوزارة لوضع معايير جديدة لتحديد المستحقين للدعم التمويني وإيقاف البطاقات غير المستحقة.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح الوزير أن المعايير الحالية لوقف البطاقات، مثل امتلاك سيارة موديل 2017، أصبحت غير مناسبة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

هل يرتفع سعر الخبز حال تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يوضح

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.

في حوار خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا التحول ليس تحقيق وفر مالي للدولة، وإنما تصحيح مسار منظومة الدعم التي تعاني من العديد من الاختلالات والتحديات، مثل الهدر والتهريب.

شعبة المخابز تُعلق على زيادة أسعار الخبز السياحي منذ بداية يناير الجاري

أكد خالد صبري، متحدث الشعبة العامة للمخابز، أن أسعار الدقيق في مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفع سعر الطن بمقدار 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة أثرت بشكل خاص على مخابز الخبز السياحي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في سعر الشكارة الواحدة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أرجع صبري هذه الزيادة في الأسعار إلى عوامل موسمية، حيث تشهد أسعار الدقيق تقلبات مع دخول شهر رمضان والمواسم الأخرى.

شعبة الاتصالات تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض الهواتف المحمولة من 5 إلى 10%، موضحًا أن الفترة الحالية هناك حالة من الركود في أسعار بيع الهواتف المحمولة بشكل كبير، منوهًا بأن هناك ارتفاع في بعض الأسعار ولكن ليس بنسبة 50% كما يدعي البعض.

وأوضح "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة يعود لأسباب عديدة، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يحدث في هذه الفترة من كل عام وليس يرتبط بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف، حيث إنه في بداية العام يتم تغيير قوائم الأسعار للشركات، ويكون هناك زيادة تتراوح من 5% لـ 10%.

هل تغلق مصر تطبيق تيك توك؟.. "اتصالات النواب" توضح

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تشجيع الدولة للاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أوضح بدوي أن أي تطبيق يخالف القوانين والتشريعات المصرية سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة.

وزير التموين: المنظومة الحالية للدعم تعاني من بعض التشوهات

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، على مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التموين، أبرزها ضبط الأسعار وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح وزير التموين، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع، مثل سعر الصرف وتذبذب أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير المشروعة مثل حبس البضائع. وأكد فاروق أن الوزارة تعمل بجد للحد من هذه العوامل والسيطرة على الأسواق.